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alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
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Популярна українська реперка alyona alyona випустила яскравий кліп на новий трек Булінг, який підіймає тему насильства та насмішок у школі і не тільки. Дивись відео та читай слова пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Українська зірка хіп-хопу alyona alyona вкотре вразила фанатів новим кліп на свіжу пісню "Булінг", яка вже встигла зібрати чимало позитивних відгуків у мережі. Не важко здогадатись, що ключовою темою треку стало знущання у суспільстві, хоча кліп демонструє лише жорстоку поведінку дітей та підлітків.
І ще: Alyona Alyona номінували на міжнародну премію
"У нашому житті є моменти, які ніколи не забуваються і назавжди залишаються в пам'яті", – відзначає сама реперка, а в тексті нагадує, якщо хтось образив, то клич мене. Не менш крутою фразою з треку є "Я покажу, як любити себе. І ти точно полюбиш себе. Освіжи впевненість, чуєш, кидай старе та живи по-новому", що мотивує не лише ображених, а й самих кривдників.
Дивитися онлайн кліп alyona alyona – Булінг:
Текст пісні alyona alyona – Булінг:
Ейє
Хто там дивиться скос, хто?
Хто там тикає пальцем?
Слухай сюди, є
Ей, ей, ей, ууу
Булінг, булінг, булінг
Їх слова кулі, кулі, кулі
А ти їм дулі, дулі, дулі
Якщо образять, то клич мене
(Клич мене)
(повторити 4 рази)
Тикати пальцями
Вони будуть тикати пальцями
Хоча просто поруч пройти могли
Але ж як так то не тикати пальцями
Кидати погляди
Свої звірячі погляди
Серед купи інстинктів тварин
Вже забули вони як же так бути добрими
Чуєш, я вже перебрала їх кістки, в них нема ні смаку ні змісту
Чуєш, я вже побажала їм щастя, здоров'я, зроби це за мене і ще раз
Чуєш, як не спонукай, вони знов завиватимуть ту свою пісню
Чуєш, їхня душа десь захована глибоко в темних печерах
Булінг, булінг, булінг
Їх слова кулі, кулі, кулі
А ти їм дулі, дулі, дулі
Якщо образять, то клич мене
(Клич мене)
(повторити 4 рази)
Всі наші справи назовні
Хай вони пальцями крутять до скроні
Хай вони близькі, чи навіть кровні
Маєш кулак розімкнути в долоню
Дай мені п'ять
Я покажу як любити себе і ти точно полюбиш себе
Освіжи впевненість, чуєш?
Кидай старе і живи по-новому тепер
Знаєш, адже в середині їм гірко, знаєш, що вони нещасливі
Знаєш, краще мати друга одного ніж десять несправжніх фальшивих
Знаєш, що їх слова не долітають до тебе, вони впали до долу
Знаєш, ти їх пробач, пам'ятай що не винна нічого й нікому
Булінг, булінг, булінг
Їх слова кулі, кулі, кулі
А ти їм дулі, дулі, дулі
Якщо образять, то клич мене
(Клич, клич)
(повторити 4 рази)
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