ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії: що він передбачає

Шостий пакет санкцій проти Росії – один з найскладніших. Його обговорювали практично цілий місяць. Упродовж цього часу визначали, якими мають бути нові обмеження для країни-агресорки. І його нарешті погодили.

До консенсусу дійшли лідери країн-членів ЄС. Це вони зробили під час саміту 31 травня, передає Bloomberg. Про те, що пакет санкцій вдалося погодити, розповів глава Європейського парламенту Шарль Мішель.

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Що входить до шостого пакета санкцій проти Росії

ембарго на імпорт російської нафти морем, але стосується воно лише портів (це 2/3 нафти, яку постачає країна-агресорка); натомість нафтопровід "Дружба" продовжує свою роботу; від SWIFT відключають найбільший банк у Росії – "Сбербанк"; три державні мовники Росії припиняють свою трансляцію на території ЄС; Україна отримає 9 мільярдів євро фінансової допомоги, виділених ЄС і партнерами з G7; під персональні санкції потрапили ще декілька громадян Росії.

І хоч не вдалося повністю накласти ембарго на російську нафту, успіх усе ж приголомшливий. Мовиться про скорочення її транспортування на 2/3. А це означає, що військова машина країни-агресорки отримає ще менше коштів. Усе це потрібно, щоб змусити Росію припинити війну проти України.

Але це ще не все. Урсула фон дер Ляйєн, глава Єврокомісії, наголошує на тому, що до кінця року вплив нафтового ембарго буде відчутнішим. Мовиться про скорочення імпорту нафти та нафтопродуктів з країни-агресорки на 90%.

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