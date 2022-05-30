Скільки українців вважають росіян винними у початку повномасштабної війни: опитування

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Тож соціологів зацікавило питання, кого наші земляки вважають винними у цьому.

Результати опитування, проведені фондом "Демократичні ініціативи" пролили світло на це питання. Виявилося, що понад половина – 54% – вважають росіян винними у війні проти України.

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Але і це ще не все. Наприклад, у першій половині лютого 2022 року на 16% менше людей прагнули вступити до ЄС. А ще на 5% зросла кількість тих, хто підтримує вступ України до НАТО.

Що стосується поступок Росії, якщо переговорний процес продовжиться, то проти них виступили 78% респондентів. Але 7% готові відмовитись від вступу до НАТО, щоб наступив мир.

Водночас 34% українців переконані, що перемовини можуть відбутися лише після військового завершення війни. А ще 44% схильні до думки, що переговори мають бути обмежені лише гуманітарними питаннями.

Чим для українців є перемога? Для 41% – вигнання російських військових, відновлення кордонів країни станом на січень 2014 року, а також знищення армії Росії та сприяння розпаду країни-агресорки.

Але 6% готові поступитися Кримом. Ще 3% вважають перемогу прийнятною, якщо Донбас залишиться під контролем Росії. Якщо Херсонську та частину Запорізької області відвоювати не вдасться, то це все одно перемогою вважатимуть 1% респондентів.

Як українці ставляться до партнерів нашої держави? Найбільшим другом України вважають Велику Британію (66%). Що стосується Польщі то США, то за них віддали голоси 65 і 63% респондентів відповідно. До початку війни мовилося про США, Польщу та Німеччину – 38%, 35% та 28% відповідно.

Опитування проводили з 7 по 15 травня. У ньому брали участь 1000 дорослих респондентів.

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