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Ветерано Брауні у Києві продадуть: кошти підуть на безпілотник для ЗСУ
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Мабуть, багато людей бодай раз у житті чули про заклад "Ветерано Брауні". На жаль, його власник вимушений продати. А все тому, що зараз вкрай необхідно придбати безпілотник Punisher.
Відповідне рішення ухвалив один із засновників "Ветерано Брауні" Роман Набожняк. 31 травня він відзначає день народження, тож вирішив зробити подарунок нашим військовим.
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Мовиться про ударний безпілотник Punisher. Його, до слова, створила українська компанія UA Dynamics. Щоб замовити такий безпілотник, необхідні 50 тисяч доларів. Тож Роман вирішив "перетворити Veterano Brownie на Punisher". Сам заклад, додає він, під час війни не працює. "Ветерано Брауні" продаватимуть по частинах. За цим посиланням можна буде глянути на всі доступні лоти.
Серед них – нерозпродані товари, посуд, меблі, а також обладнання. Тож тепер кожен, хто "будь-коли вважав Veterano Brownie своїм місцем, може натурально заволодіти його частиною".
Як придбати лот, який вам сподобався
- 1. Обираєте лот, навпроти якого є позначка "доступно"
- 2. Робите переказ на карту або PayPal, вказані вкінці посту. Призначення оплати – обраний лот.
- 3. Надсилаєте скрін оплати Анастасії Шадчневів. Вона змінить статус лота на "заброньовано".
- 4. Викуплені лоти можна буде забрати за адресою Нижній Вал, 39 у суботу 4 червня з 12:00 до 16:00. Або їх надішлють вам Новою Поштою, якщо є така можливість.
Продаж усіх лотів дозволить зібрати 25 тисяч доларів США. Себто рівно половину з необхідної суми.
Друга половина – це ще $25 тисяч, ви можете мені подарувати на день народження у формі вільного переказу. Я ніколи не вважав гроші ідеальним подарунком. Але цього року саме той випадок, – написав він.
Ось реквізити для надсилання подарунків:
5363 5423 2002 2818 (Набожняк Роман)
PayPal: r.nabozhniak@gmail.com
"P.S. Ми тимчасом поїхали влаштовувати ще один святковий салют, а як повернемося, то збір буде уже закрито, правда?", – написав Роман.
Нагадаємо, що Veterano Brownie – це моноформат із десертом брауні. Його запустили ветерани АТО у рамках Veterano Group. Цей проєкт об'єднує бізнеси, які відкрили ті, хто захищали нашу державу від російської агресії.
Ми віримо у вас і нагадуємо, що кожна копієчка зараз на вагу золота. Якщо ви не можете придбати якийсь з лотів, то можете переказати суму, яка є доступною для вас, на рахунок Романа Набожняка. Допомагаймо знищувати ворога разом!
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