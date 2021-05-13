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Єлизавета II наділа особливу сукню на відкриття парламенту: ФОТО

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Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II / gettyimages

Єлизавета II відвідала державне відкриття парламенту в Палаті лордів в Лондоні. Виглядала королева, яка переживає не найлегші часи, просто бездоганно.

Королева з'явилася на публіці в символічній сукні. Вона одягла квіткове плаття ніжно-блакитного відтінку з принтом у вигляді жовтих квітів, в якому була відображена на офіційному портреті разом з принцом Філіпом торік. Про це пише nytimes.

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Знімок був зроблений тоді на честь 99-річчя герцога Единбурзького. На самому ж відкритті парламенту монархиня з'явилася в пальто поверх сукні і капелюсі з пір'ям і квітами. До речі, вчора, 12 травня, відзначалася 84 річниця з дня коронації короля Георга VI: батька королеви Єлизавети II.

Варто відзначити і бездоганний макіяж, який зробив обличчя Єлизавети свіжим і молодим. Волосся вона зібрала у високу зачіску.

Єлизавета II наділа особливу сукню на відкриття парламенту: ФОТО - фото 459234

Єлизавета II наділа особливу сукню на відкриття парламенту: ФОТО - фото 459235

Єлизавета II наділа особливу сукню на відкриття парламенту: ФОТО - фото 459236

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