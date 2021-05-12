Стало відомо, чому Єлизавета II і королівська сім'я досі користуються дротовими телефонами

Королева Великобританії Єлизавета II говорить одним і тим же провідний телефон протягом багатьох років. Королівські експерти Філ Дампьер і Дікі Арбітер розповіли, чому.

Як пише Daily Mail, Єлизавета II дотримується менталітету "якщо він не зламаний, не ремонтуйте його". Вона дуже економна і не бачить сенсу щось змінювати. Крім цього, Кейт Міддлтон, принц Вільям і Камілла Паркер також користуються стаціонарним телефонам, замість звичних нині смартфонів.

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"Королева не вірить у зміни заради змін, і якщо їй щось зручно, вона продовжує використовувати це роками. Якщо ви живете в середньовічному замку, він вписується в атмосферу, для чого ставити в ньому щось сучасне?" – заявили експерти.

Для молодих же членів сім'ї – принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон – стаціонарний телефон набагато безпечніший і зручніший.

"Вони можуть використовувати дротові телефони і за станом здоров'я. Деякі дослідження показали, що портативні моделі можуть становити небезпеку для здоров'я при частому використанні", – підсумували джерела.

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