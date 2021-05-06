Британці розкритикували Єлизавету II за привітання правнука Арчі з днем народження

Меган Маркл і принц Гаррі відзначають другий день народження свого сина Арчі. Королева Єлизавета привітала його зі святом на своїх офіційних акаунтах в соціальних мережах, але щось пішло не так.

Найбільше шанувальникам хотілося побачити нові фото іменинника з прабабусею, але королева Єлизавета розчарувала британців, пише bbc.

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В акаунті Букінгемського палацу з'явилося привітання Арчі з дворіччям від його прабабусі, королеви Великобританії. "Бажаю Арчі щасливого дня народження", – говорить лаконічне повідомлення. Запис королівський СММ-щик супроводив фотографією Гаррі і Меган з новонародженим малюком. От тільки архівне фото не вразило підданих королеви.

Крім привітань з днем ​​народження в коментарях під знімком можна зустріти розчаровані коментарі. Деякі з інтернет-користувачів обурено запитали, чому у прабабусі немає нових фотографій зі спадкоємцем. "Ніяких нових знімків...", "У них навіть немає нових фото з Арчі! Сумно", "Бідна дитина! Він ніколи не впізнає королеву і своїх королівських кузенів і кузин", "Сьогодні день Арчі, а не Малефісенти і її маріонетки!", "Це фото не Арчі, а Гаррі і Меган!", "Шкода, що немає нових фотографій з принцом", – написали в акаунті королеви британці.

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