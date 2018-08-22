Єфросиніна збентежила фанатів своєю фігурою

Маша Єфросиніна поділилась струнким селфі, викликавши збентежені коментарі у прихильників.

39-річна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна встигає не лише займатися різноманітними проектами та приділяти час родині, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Нещодавно красуня опублікувала селфі у спортивному топі та штанцях, показавши дуже струнку фігуру. До того ж, Марія одразу вирішила випередити прихильників, які останнім часом схвильовані тим, якою змарнілою виглядає зірка.

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"Передбачаючи охи-зітхання-діагнози та інші домисли, хочу сказати, що я їм багато! І навіть трішки відійшла від режиму (цукерки кладу у себе у морозивко). Схуднути у мене не було цілі. Я вже багато років тримаю одну вагу. За літо тренувань у танцювальному залі вона зменшила всього на 2 кг. Але щоденні танці у таку спеку – це так, як в сауні гопака танцювати! Хоч одна радість є – мої вічні руки-пухляші дізнались, що у них є біцепс", – зазначила Єфросиніна під фото.

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