Танці з зірками: як Єфросиніна відреагувала на участь Оксани Марченко у шоу

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала участь Оксани Марченко в проекті "Танці з зірками".

Єфросиніна, яка також буде брати участь в новому сезоні танцювального шоу на телеканалі 1+1, зазначила, що за останній тиждень їй надійшли десятки дзвінків від преси з питанням про те, як вона ставиться до появи скандальної ведучої Оксани Марченко на паркеті "Танців із зірками".

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Нагадаємо, поки Марченко активно готується до Танців, в мережі не вщухають суперечки з приводу її участі і звучать заклики виключити ведучу з проекту. Величезна кількість телеглядачів не хочуть спостерігати за дружиною кума президента Росії Володимира Путіна – Віктора Медведчука.

"До участі Оксани Марченко в проекті я особисто ставлюся негативно. Відразу скажу, що я з нею навіть не знайома. Однак вважаю, що дружина відповідає за дії свого чоловіка, який розхитує політичну ситуацію в моїй країні", – написала Маша Єфросиніна в своєму Instagram.

A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Aug 17, 2018 at 10:50am PDT

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