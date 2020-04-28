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Єдиний у світі поліцейський Ferrari продадуть на аукціоні

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Ferrari 250 GTE - фото 1
Ferrari 250 GTE / largus

Аукціонний будинок Girardo & Co шукає нового власника для унікального спорткара Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia, виготовленого в 1962 році для поліції Риму.

У 60-ті роки технічних можливостей поліцейських Alfa Romeo вже не вистачало, щоб боротися з лихачами. Коли знаменитого римського поліцейського Армандо Спатафорі запитали, чого йому не вистачає, щоб протистояти правопорушникам, він, недовго думаючи, відповів: Ferrari!

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Спатафорі був одним з чотирьох офіцерів римської поліції, відібраних для проходження спеціальних курсів швидкісного водіння Ferrari в Маранелло. Адже він мав водити потужний і швидкий Ferrari c 3-літровим V12 і максимальною швидкістю 250 км/год. Після закінчення курсів Спатафорі прибув на завод Ferrari і побачив свій новий автомобіль 250 GTE 2+2 Series II з шасі 3999 GT.

У 2009 році автомобіль брав участь в презентації біографічної книги Поліцейський на Ferrari, яку написала Кармен, дочка Армандо Спатафорі. У наступні 6 років цей автомобіль брав участь в урочистих заходах, організованих поліцією по всій Італії.

Єдиний у світі поліцейський Ferrari продадуть на аукціоні - фото 400392

Єдиний у світі поліцейський Ferrari продадуть на аукціоні - фото 400393

Єдиний у світі поліцейський Ferrari продадуть на аукціоні - фото 400394

Єдиний у світі поліцейський Ferrari продадуть на аукціоні - фото 400395

Єдиний у світі поліцейський Ferrari продадуть на аукціоні - фото 400396

Єдиний у світі поліцейський Ferrari продадуть на аукціоні - фото 400397

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Джерело: largus
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