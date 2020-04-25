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Це потужне авто визнали найбільш продаваним спорткаром у світі

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Mustang - фото 1
Mustang / rojakdaily

У день свого 56-річчя Mustang отримав титул найпопулярнішого спортивного авто і звання найпопулярнішого спортивного купе 5 рік поспіль!

З моменту початку експорту Mustang шостого покоління по всьому світу в 2015 році по грудень 2019 року компанія Ford продала 633000 автомобілів у 146 країнах світу, в тому числі 102 090 машин в 2019 році. Крім того, автомобіль Mustang – це офіційно найбільш продаваний спортивний автомобіль США за останні 50 років.

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"Ми пишаємося своїми все більш надійними і потужними автомобілями Mustang, – заявив Джим Фарлі, головний виконавчий директор Ford. Від Швеції до Шанхая, все більше і більше справжніх цінителів найкращих автомобілів насолоджуються відчуттям свободи в нових Mustang".

У 2019 компанія Ford продала в Європі 9900 Mustang, що на 3% перевищує показники 2018 року. Зокрема, продажі моделі в Німеччині виросли на 33%, в Польщі – майже на 50%, а у Франції – майже вдвічі.

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Мустанг

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Джерело: rojakdaily
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