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Єдиний у світі Alfa Romeo Vittoria пустять з молотка
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Італійський аукціонний будинок Finarte виставив на торги купе Alfa Romeo Vittoria. Цей автомобіль побудований ательє Carrozzeria Castagna в єдиному екземплярі, й у 1995 році виставлявся на Женевському автосалоні.
Одинадцять років тому "Вітторія" пройшла процедуру повної реставрації, і зараз вартість машини, за попередніми підрахунками, може становити 195 000 – 225 000 євро, пише Motor.
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Сучасна Carrozzeria Castagna веде свою історію з 1994 року. Попередня їй компанія проіснувала з 1849 по 1954 рік і заробила репутацію ательє, обслуговуючого кінозірок і членів королівських сімей. Останні проєкти бюро – це дводверна Porsche Panamera Vistotal, натхненна експериментальним Lamborghini Marzal 1967 року, і позашляховий універсал на базі розтягнутого седана Audi A8 – але ні той, ні інший поки не побачили світ.
Купе Alfa Romeo Vittoria між тим стало дебютною роботою компанії після її воскресіння італійським бізнесменом Уберто Петра. Машину назвали на честь старшої доньки нового власника, а основою для неї стала дводверка Alfa Romeo 75 зразка 1987 року. При цьому в ательє не тільки виготовили новий алюмінієвий кузов, але і ґрунтовно попорпалися у механіці. Так, передня і задня підвіски отримали жорсткіші втулки, пружини та регульовані амортизатори Koni; заводські гальма поступилися місцем посиленим механізмам Brembo з шестипоршневими супортами; і навіть двигун отримав свою порцію поліпшень.
По суті, це був все той же Busso V6 3.0, який на моделі 75 розвивав 192 сили. Після виставки преса писала, ніби Carrozzeria Castagna підняла його потужність до 300 з гаком кінських сил, але виміри на стенді показали, що реальна віддача була в районі 255. При цьому, за словами Уберто Петра, у доведенні мотора їм допомагала компанія, що спеціалізується на підготовці машин DTM. Крім нового дизайну і форсованого двигуна, "Вітторії" відрядили 18-дюймові колеса Tecnomagnesio з магнієвого сплаву, сидіння від BMW 8 серії, гоночний паливний бак і дверні замки від Lancia Ypsilon.
Унікальне купе довгий час "жило" десь на задвірках Мілана, поки у 2010 році його не вирішили відновити. Судячи з усього, машині переробили салон і заново виготовили задню частину скляного даху. Ще говорили, що Vittoria позбулася унікальної емблеми з написом Sic itur per angusta ad augusta ("Крізь терни до зірок") – замість неї тепер стоїть логотип Alfa Romeo – але на фотографіях Finarte емблема присутня.
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