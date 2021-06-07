У мережі показали чудернацький Volkswagen Beetle у стилі "Шаленого Макса": фото

У Канаді сфотографували дуже дивний Volkswagen Beetle з двоколірними кузовом, покритим безліччю шильдиків, стікерів і різних металевих деталей. Ймовірно, так міг би виглядати німецький хетчбек, якби взяв участь у зйомках фільмів "Шалений Макс".

Користувач Reddit побачив світло-зелений автомобіль на парковці й опублікував фотографію у спільноті, присвяченій спірному тюнингу.

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На брутальному "Жуку" видно деталі від позашляховика Jeep Liberty – зокрема, від нього йому дісталися бічні пороги. Автомобіль отримав додаткові "люстри" на капоті та на даху, незвичайні колісні диски та нові дверні ручки. До передка приробили деталь, що нагадує задній спойлер і прикрашену емблемою Chevrolet Impala.

Задня частина хетчбека в об'єктив очевидця не потрапила, але на фотографії видніються великі хромовані патрубки вихлопної системи. Крім цього, кузов прикрасили безліччю болтів, шильдиків і стікерів, у тому числі з кленовим листом – символом Канади.

Однак тюнингований під машину з "Шаленого Макса" Volkswagen Beetle – не єдина дивина, наявна на знімку. Користувачі Reddit звернули увагу на сусідній автомобіль, в якому жінка сидить на передньому пасажирському сидінні задом наперед. Пояснити її незвичайне положення у коментарях так і не змогли.

Торік у мережі показали модифікований Toyota C-HR, власник якого, судячи з усього, є шанувальником супергеройського кіновсесвіту Marvel. Крім нового обважування з червоними та чорними акцентами автомобіль прикрасив логотип "Каратель" (Punisher), а на задніх дверях з'явилася назва корпорації Stark Industies із серії фільмів "Залізна людина".

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