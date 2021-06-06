Автопілот Tesla буквально зійшов з розуму через вантажівку, яка везла світлофори: відео

Під час поїздки по шосе власник Model 3 виявив незвичайний баг у системі автономного пілотування Tesla. Високий рівень алгоритму був геть збитий з пантелику вантажівкою, що перевозила світлофори, що неабияк повеселило водія, але показало недосконалість ПЗ.

Автопілот Tesla неодноразово критикувався та поки не може виступати у ролі повноцінної заміни водієві. Одним із доказів цього став випадок, що стався з власником Model 3, пише Futurism.

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Зі слів водія, він пересувався по трасі за вантажівкою з вимкненими фарами, кузов якої був наповнений світлофорами. Електрокар вирішив, що це справжні світлофори, через що на екрані вони почали буквально вилітати один за іншим з машини спереду. Все це нагадувало гру, де потрібно збирати щось на своєму шляху.

Обидва автомобілі пересувалися зі швидкістю близько 130 км/год, а отже, будь-яка критична помилка могла виявитися фатальною. Автовласник зазначає, що цей випадок наочно демонструє те, наскільки складно створити повноцінну систему автопілотування. Очевидно, що інженери Tesla просто не тестували алгоритм у такій ситуації. Теоретично це може означати, що досягти повної автономності буде складно.

Один з коментаторів виклав цікаве відео, коли на великій швидкості автопілот не помітив пікап з увімкненими аварійними вогнями. Тож водій узяв керування у свої руки, що дозволило уникнути фатального зіткнення.

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