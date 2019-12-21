Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: DZIDZIO показав фото з весілля

Донька Кузьми Скрябіна Марія-Барбара, яку батько мило називав Басею, стала дружиною. Про це розповіли український співак DZIDZIO, який побував на весіллі.

22-річна Марія-Барбара Кузьменка, дочка відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув у ДТП кілька років тому, стала нареченою. Про таку світлу події розповів співак DZIDZIO (Михайло Хома) на своєму профілі в соцмережі Instagram. Він поділився фото з молодятами та привітав новоспечену родину.

І ще: TAYANNA – Дельфіни: кавер на хіт Кузьми Скрябіна

"Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві. Многая літа молодій парі!", – написав він, закликавши своїх шанувальників також долучитись до вітань у коментарях.

instagram.com/dzidzio/

instagram.com/dzidzio/

Також до свята долучилась і Катя Осадча, яка підготувала ексклюзив у "Світському житті":

instagram.com/svitsketv

Відзначимо, що про Марію-Барбару Кузьменко відомо не так багато: вона народилась у 1997 році в шлюбі Скрябіна та Світлани Бабійчук. А оригінальне ім'я отримала на часть відомої акторки Барбари Брильської. Зараз дівчина мешкає та навчається у Києві у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, а також не надто афішує своє життя.

Читайте також: Слуги народу гучно відсвяткували корпоратив: депутатів розважали Кароль й Осадча