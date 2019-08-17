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TAYANNA – Дельфіни: кавер на хіт Кузьми Скрябіна

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Прем'єра пісні TAYANNA - Дельфіни - фото 1
Прем'єра пісні TAYANNA - Дельфіни

Популярна співачка TAYANNA випустила кавер на відому пісню Кузьми Скрябіна "Дельфіни" до дня народження загиблого музиканта. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Українська співачка TAYANNA до 51-річчя Кузьми Скрябіна презентувала авторську версію його хіта Дельфіни. Саме на цей трек Скрябін випустив останній свій кліп. Нагадаємо, що музикант загинув 2 лютого 2015 року під час ДТП, коли повертався з концерту у Кривому Розі.

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Тетяна Решетняк (справжнє ім'я TAYANNA) вирішила додати нове аранжування та змінити вокальні партії, викликавши справжній захват у фанатів.

"Це пісня про дельфіна, який припливає на порятунок, коли тобі він потрібен. Усе як у житті" – пояснила сама співачка.

TAYANNA Дельфіни: слухати пісню онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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