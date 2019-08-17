TAYANNA – Дельфіни: кавер на хіт Кузьми Скрябіна

Популярна співачка TAYANNA випустила кавер на відому пісню Кузьми Скрябіна "Дельфіни" до дня народження загиблого музиканта. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Українська співачка TAYANNA до 51-річчя Кузьми Скрябіна презентувала авторську версію його хіта Дельфіни. Саме на цей трек Скрябін випустив останній свій кліп. Нагадаємо, що музикант загинув 2 лютого 2015 року під час ДТП, коли повертався з концерту у Кривому Розі.

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Тетяна Решетняк (справжнє ім'я TAYANNA) вирішила додати нове аранжування та змінити вокальні партії, викликавши справжній захват у фанатів.

"Це пісня про дельфіна, який припливає на порятунок, коли тобі він потрібен. Усе як у житті" – пояснила сама співачка.

TAYANNA – Дельфіни: слухати пісню онлайн:

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