Years & Years приїдуть з концертом в Україну

Британці Years & Years вперше виступатимуть в Україні.

Електронне тріо Years & Years приїдуть з концертом в Україну до Дня Святого Валентина.

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Гурт Years & Years з’явився у 2010 році. У 2012 Years & Years випускають дебютний трек "I Wish I Knew": із ним гурт набирає популярності. Наступні сингли ще більше просувають тріо, і вони видають дебютник Communion, який стає платиновим у Великобританії. Тоді Years & Years їдуть у Пущу-Водицю під Києвом і знімають кліп на топ-трек "Shine".

У липні 2018-го вони випустили другий альбом "Palo Santo". Years & Years писали його три роки. Пало Санто, у розумінні музикантів – земля обітована. Країна, в якій, немає ніяких забобонів і дозволено все, що не заборонено.

Почути Years & Years можна буде у концертному клубі Stereo Plaza 14 лютого 2019 року у Києві. Квитки можна буде придбати на concert.ua.

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