Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

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Учора в українських школах пролунав Перший дзвоник. Не дивно, що багато українських зірок активно ділилися милими фотографіями з урочистості. Хтось вів своїх малих до школи, а хтось показував себе в дитинстві. До вашої уваги підбірка милих фото українських зірок та Insta'блогерів, присвячених Дню знань.

Сергій Притула зворушив своїх підписників милим фото з сином Дмитриком. До слова, Притула-молодший цього року пішов у п'ятий клас, тож почалося його доросле шкільне життя.

Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua) 1 Вер 2018 р. о 1:36 PDT

Дівчинка-бунтарка. Так себе маленьку назвала Оля Цибульська. Українська співачка та телеведуча зізналася, що в ній досі живе маленька Оля, яка не погоджується з усім, і що "різні" Олі чудово вживаються поруч.

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya) 31 Сер 2018 р. о 1:49 PDT

Суперблондинка Оля Полякова цього року показала свою молодшу донечку Алісу, котра пішла до школи. Щоправда, хейтери і тут знайшли до чого причепитися. Вони розкритикували вбрання малечі, наголосивши на тому, що воно "попахує СРСР'ом".

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 1 Вер 2018 р. о 6:10 PDT

Марина та В'ячеслав Узєлкови показали миле фото з Першого дзвоника. На світлині подружжя разом зі своїм синочком Робертом і його вчителькою. В'ячеслав також наголосив на тому, що дітлахи були раді бачити свою вчительку, а вона – їх. І саме це гарний показник початку вдалого року.

Допис, поширений Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official) 1 Вер 2018 р. о 3:04 PDT

Ведучий Анатолій Анатоліч також показав свою першокласницю. Яка ж вона красунечка. Не дивно, що в коментарях усі не скупилися на милі слова.

Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) 1 Вер 2018 р. о 2:56 PDT

Insta'бабця Степанида Цвіт теж поділилася милим фото з Першого дзвоника. Вона також зізналася, що геть зовсім не пам'ятає своє перше вересня. Крім того, вона попросила своїх підписників визначити, де на цьому фото вона. А ви знайшли нашу Інста'бабцю? ;)

Допис, поширений Степанида Цвіт (@hipsta_granny) 1 Вер 2018 р. о 9:30 PDT

Не обійшлося й без милого фото Каті Осадчої. Здається, що вона практично не змінилася, хоч пройшло вже досить багато часу.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 1 Вер 2018 р. о 1:46 PDT

І хоч це фото має не багато стосунку до Першого дзвоника, ми просто не могли його не додати. MamaRika опублікувала миле селфі зі своєю матусею. Які ж вони класнючі!

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official) 30 Сер 2018 р. о 6:56 PDT

Тарас Тополя зізнався, що протягом десяти років він не виступав на Перших дзвониках, але цього момент настав знову. Чекаємо, коли вони зі співачкою Alyosha поведуть свого першачка на свято ;)

Допис, поширений Taras Topolia (@tarastopolia) 1 Вер 2018 р. о 12:13 PDT

Влад Яма поділився зворушливим фото його сім'ї, а також розповів, що батьки цього року святкують 46-у річницю спільного життя. Не дивно, що в такій щасливій родині виріс талановитий хореограф.

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official) 28 Сер 2018 р. о 2:26 PDT

Нова ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська теж не могла пропустити зіркового флешмобу. Вона виклала миле фото "маленької астри".

Допис, поширений ASTROVSKAYA (@alina_astrovskaya_) 1 Вер 2018 р. о 6:28 PDT

Розкішна Соня Плакидюк вразила своїх підписників незвичайним образом. Тільки без паніки. Вона просто наголошує на тому, що цього року "Топ-модель по-українськи" буде вражати вас з кожним епізодом. До слова, тут ви можете ознайомитися з усіма учасниками.

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism) 29 Сер 2018 р. о 9:01 PDT

Легким і ніжним фото поділилася Ірина Федишин. Не дивно, що її прихильники буквально засипали її компліментами та теплими словами.

Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 31 Сер 2018 р. о 6:06 PDT

Слава Камінська показала, як її підтримують друзі. До слова, ви будете дивитися сьогодні ввечері "Танці з зірками"? Ми от маємо надію, що цього разу Слава такий вийде на танцпол.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 31 Сер 2018 р. о 2:23 PDT

Ну і на десерт! Сальма Хайєк знову одружилася. Гляньте-но на цю милу та щасливу пару! Гірко молодим.

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 28 Сер 2018 р. о 10:28 PDT

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