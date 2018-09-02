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1 вересня Музика Привітання

Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча

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Сергій Притула і Катя Осадча поділилися фото з Дня знань - фото 1
Сергій Притула і Катя Осадча поділилися фото з Дня знань

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Учора в українських школах пролунав Перший дзвоник. Не дивно, що багато українських зірок активно ділилися милими фотографіями з урочистості. Хтось вів своїх малих до школи, а хтось показував себе в дитинстві. До вашої уваги підбірка милих фото українських зірок та Insta'блогерів, присвячених Дню знань.

Сергій Притула зворушив своїх підписників милим фото з сином Дмитриком. До слова, Притула-молодший цього року пішов у п'ятий клас, тож почалося його доросле шкільне життя.

Дівчинка-бунтарка. Так себе маленьку назвала Оля Цибульська. Українська співачка та телеведуча зізналася, що в ній досі живе маленька Оля, яка не погоджується з усім, і що "різні" Олі чудово вживаються поруч.

Суперблондинка Оля Полякова цього року показала свою молодшу донечку Алісу, котра пішла до школи. Щоправда, хейтери і тут знайшли до чого причепитися. Вони розкритикували вбрання малечі, наголосивши на тому, що воно "попахує СРСР'ом".

Марина та В'ячеслав Узєлкови показали миле фото з Першого дзвоника. На світлині подружжя разом зі своїм синочком Робертом і його вчителькою. В'ячеслав також наголосив на тому, що дітлахи були раді бачити свою вчительку, а вона – їх. І саме це гарний показник початку вдалого року.

Ведучий Анатолій Анатоліч також показав свою першокласницю. Яка ж вона красунечка. Не дивно, що в коментарях усі не скупилися на милі слова.

Insta'бабця Степанида Цвіт теж поділилася милим фото з Першого дзвоника. Вона також зізналася, що геть зовсім не пам'ятає своє перше вересня. Крім того, вона попросила своїх підписників визначити, де на цьому фото вона. А ви знайшли нашу Інста'бабцю? ;)

Не обійшлося й без милого фото Каті Осадчої. Здається, що вона практично не змінилася, хоч пройшло вже досить багато часу.

І хоч це фото має не багато стосунку до Першого дзвоника, ми просто не могли його не додати. MamaRika опублікувала миле селфі зі своєю матусею. Які ж вони класнючі!

Тарас Тополя зізнався, що протягом десяти років він не виступав на Перших дзвониках, але цього момент настав знову. Чекаємо, коли вони зі співачкою Alyosha поведуть свого першачка на свято ;)

Влад Яма поділився зворушливим фото його сім'ї, а також розповів, що батьки цього року святкують 46-у річницю спільного життя. Не дивно, що в такій щасливій родині виріс талановитий хореограф.

Нова ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська теж не могла пропустити зіркового флешмобу. Вона виклала миле фото "маленької астри".

Розкішна Соня Плакидюк вразила своїх підписників незвичайним образом. Тільки без паніки. Вона просто наголошує на тому, що цього року "Топ-модель по-українськи" буде вражати вас з кожним епізодом. До слова, тут ви можете ознайомитися з усіма учасниками.

Легким і ніжним фото поділилася Ірина Федишин. Не дивно, що її прихильники буквально засипали її компліментами та теплими словами.

Слава Камінська показала, як її підтримують друзі. До слова, ви будете дивитися сьогодні ввечері "Танці з зірками"? Ми от маємо надію, що цього разу Слава такий вийде на танцпол.

Ну і на десерт! Сальма Хайєк знову одружилася. Гляньте-но на цю милу та щасливу пару! Гірко молодим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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