На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
-
- 92
Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Вам сподобається: Наталка Карпа стала поліцейською, а Сергій Бабкін – грузином
Учора в українських школах пролунав Перший дзвоник. Не дивно, що багато українських зірок активно ділилися милими фотографіями з урочистості. Хтось вів своїх малих до школи, а хтось показував себе в дитинстві. До вашої уваги підбірка милих фото українських зірок та Insta'блогерів, присвячених Дню знань.
Сергій Притула зворушив своїх підписників милим фото з сином Дмитриком. До слова, Притула-молодший цього року пішов у п'ятий клас, тож почалося його доросле шкільне життя.
Дівчинка-бунтарка. Так себе маленьку назвала Оля Цибульська. Українська співачка та телеведуча зізналася, що в ній досі живе маленька Оля, яка не погоджується з усім, і що "різні" Олі чудово вживаються поруч.
Суперблондинка Оля Полякова цього року показала свою молодшу донечку Алісу, котра пішла до школи. Щоправда, хейтери і тут знайшли до чого причепитися. Вони розкритикували вбрання малечі, наголосивши на тому, що воно "попахує СРСР'ом".
Марина та В'ячеслав Узєлкови показали миле фото з Першого дзвоника. На світлині подружжя разом зі своїм синочком Робертом і його вчителькою. В'ячеслав також наголосив на тому, що дітлахи були раді бачити свою вчительку, а вона – їх. І саме це гарний показник початку вдалого року.
Ведучий Анатолій Анатоліч також показав свою першокласницю. Яка ж вона красунечка. Не дивно, що в коментарях усі не скупилися на милі слова.
Insta'бабця Степанида Цвіт теж поділилася милим фото з Першого дзвоника. Вона також зізналася, що геть зовсім не пам'ятає своє перше вересня. Крім того, вона попросила своїх підписників визначити, де на цьому фото вона. А ви знайшли нашу Інста'бабцю? ;)
Не обійшлося й без милого фото Каті Осадчої. Здається, що вона практично не змінилася, хоч пройшло вже досить багато часу.
І хоч це фото має не багато стосунку до Першого дзвоника, ми просто не могли його не додати. MamaRika опублікувала миле селфі зі своєю матусею. Які ж вони класнючі!
Тарас Тополя зізнався, що протягом десяти років він не виступав на Перших дзвониках, але цього момент настав знову. Чекаємо, коли вони зі співачкою Alyosha поведуть свого першачка на свято ;)
Влад Яма поділився зворушливим фото його сім'ї, а також розповів, що батьки цього року святкують 46-у річницю спільного життя. Не дивно, що в такій щасливій родині виріс талановитий хореограф.
Нова ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська теж не могла пропустити зіркового флешмобу. Вона виклала миле фото "маленької астри".
Розкішна Соня Плакидюк вразила своїх підписників незвичайним образом. Тільки без паніки. Вона просто наголошує на тому, що цього року "Топ-модель по-українськи" буде вражати вас з кожним епізодом. До слова, тут ви можете ознайомитися з усіма учасниками.
Легким і ніжним фото поділилася Ірина Федишин. Не дивно, що її прихильники буквально засипали її компліментами та теплими словами.
Слава Камінська показала, як її підтримують друзі. До слова, ви будете дивитися сьогодні ввечері "Танці з зірками"? Ми от маємо надію, що цього разу Слава такий вийде на танцпол.
Ну і на десерт! Сальма Хайєк знову одружилася. Гляньте-но на цю милу та щасливу пару! Гірко молодим.
Читайте також: Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:19Google Chrome змінить зовнішній вигляд
-
12:00Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
-
11:42Фотограф показав повний місяць над океаном: вражаючий кадр
-
11:22Childish Gambino – Feels Like Summer: новий кліп, який варто побачити
-
10:49Синоптик попередила про різку зміну погоду у вересні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:20Сестри? Ріта Ора здивувала фанів фото з мамою
-
09:48Чи можна їсти продукти, якщо на них сіла муха: пояснення Супрун
-
09:18У ДСНС попередили українців про небезпеку
-
08:49Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
-
08:15Квіткова естетика від фотографа Лізи Бріанд: заворожуючі кадри
- 01 вересня
-
22:00Х-фактор 9 сезон 1 випуск онлайн – чим вразили учасники
-
21:47Вчені знайшли океани води на Юпітері
-
21:03Вчені з'ясували, у котрій годині потрібно снідати, щоб схуднути
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
20:15Дмитро Комаров душевно привітав усіх школярів з 1-м вересня
-
19:29Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту
-
18:48Користувачі Google виявили на Місяці гігантську піраміду
-
18:25Тіна Кароль здивувала шанувальників пікантним фото
-
17:50Dior представили аромат, який чекали 20 років
-
17:21Популярна блогерка миттєво втратила 500 тисяч підписників, і ось чому
-
16:55Вчені розповіли, чому корисно їсти солодощі
-
16:33Як охорона Букінгемського палацу зіграла пісню Арети Франклін: відеофакт
-
16:10Київ вдень та вночі 5 сезон: усі герої популярного серіаліті
-
15:49Ангел Victoria's Secret у бікіні показала штормове фото
-
12:00Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
-
10:49Синоптик попередила про різку зміну погоду у вересні
-
08:49Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
- 01 вересня
-
22:00Х-фактор 9 сезон 1 випуск онлайн – чим вразили учасники
-
19:29Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту
-
16:10Київ вдень та вночі 5 сезон: усі герої популярного серіаліті
-
11:21Магнітні бурі у вересні 2018: календар небезпечних дат
-
09:50Рятувальники зробили важливе попередження для українців
-
07:22Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки
- 31 серпня
-
20:53Найбільш слабкі чоловіки за знаком Зодіаку
-
17:25Консервований перець: смачні салати на зиму
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі