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Концерт Imagine Dragons в Києві: як це було у фото і відео

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Як Imagine Dragons виступили в Києві - фото 1
Як Imagine Dragons виступили в Києві / elizaveta_sagan

Imagine Dragons виступили у Києві 31 серпня, влаштувавши справжнє шоу з українським прапором та запальною музикою. Як пройшов концерт у фото та відео з мережі.

Популярний інді-рок-гурт Imagine Dragons повернулись до України з концертом 31 серпня у Києві. Американці влаштували грандіозний виступ на НСК "Олімпійському", а фронтмену гурту Дену Рейнольдсу було настільки спекотно від енергетики фанатів, що він співав без футболки. Під час концерту на сцені також майорів український прапор. До слова, на розігріві у "драконів" виступали британські інді-рокери The Vaccines, які упродовж багатьох років ділять сцену з відомими у всьому світі виконавцями. Як відіграли Imagine Dragons у столиці України - дивіться фото і відео з соцмережі:

І ще: Imagine Dragons випустили новий хіт Natural: текст пісні

Публикация от Ru (@_ru.k0lins)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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