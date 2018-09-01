Концерт Imagine Dragons в Києві: як це було у фото і відео

Imagine Dragons виступили у Києві 31 серпня, влаштувавши справжнє шоу з українським прапором та запальною музикою. Як пройшов концерт у фото та відео з мережі.

Популярний інді-рок-гурт Imagine Dragons повернулись до України з концертом 31 серпня у Києві. Американці влаштували грандіозний виступ на НСК "Олімпійському", а фронтмену гурту Дену Рейнольдсу було настільки спекотно від енергетики фанатів, що він співав без футболки. Під час концерту на сцені також майорів український прапор. До слова, на розігріві у "драконів" виступали британські інді-рокери The Vaccines, які упродовж багатьох років ділять сцену з відомими у всьому світі виконавцями. Як відіграли Imagine Dragons у столиці України - дивіться фото і відео з соцмережі:

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Публикация от Віка Дрогомирецька (@vika.drohomyretska) 31 Авг 2018 в 11:38 PDT

Публикация от SL (@elizaveta_sagan) 1 Сен 2018 в 4:25 PDT

Публикация от Olha Prendiuk (@olha_prendiuk) 1 Сен 2018 в 4:35 PDT

Публикация от (@tanya_wondergirl) 1 Сен 2018 в 4:34 PDT

Публикация от Ru (@_ru.k0lins) 1 Сен 2018 в 4:34 PDT

Публикация от Yurii Somov (@justsom04) 1 Сен 2018 в 4:31 PDT

Публикация от Oleh Zasadnyy (@ozasadnyy) 1 Сен 2018 в 4:29 PDT

Публикация от Tema Golubev (@arqoofficial) 1 Сен 2018 в 4:11 PDT

Публикация от Никита (@nikita_grigorovich) 1 Сен 2018 в 4:06 PDT

Публикация от Vera (@namtab_ma_i) 1 Сен 2018 в 4:06 PDT

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