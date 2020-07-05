Яєчня в авокадо: швидкий рецепт смачного і корисного сніданку

Авокадо не дарма вважається ідеальним фруктом для краси та молодості. До того ж, з нього можна робити чимало смачних сніданків. Пропонуємо ідею рецепту яєчні в авокадо, яка займе мало часу, але зарядить енергією аж до обіду.

Авокадо вже навряд когось можна здивувати, адже його можна додавати не лише до суші, а й до салатів та бутербродів. Цього разу підготували рецепт ідеального сніданку з яйцем і авокадо, який займе всього 10 хвилин. Зате така трапеза швидко вгамує голод та дозволить уникнути перекусів аж до обіду.

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Яєчня в авокадо: простий рецепт

Інгредієнти:

Авокадо

Яйця

Спеції

Спосіб приготування:

Помити авокадо, розрізати навпіл та витягнути кісточку

Всередину кожної половинку акуратно залити яйце

Додати спецій, а також інших компонентів на свій смак (приміром, сир, зелень чи шматочки курятини)

Запікати у духовці 10 хвилин за температури у 200 градусів

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