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Смачні японські панкейки: легкий рецепт, який варто спробувати

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Простий рецепт пишних панкейків - фото 1
Простий рецепт пишних панкейків / instagram.com/fomoshanghai

Японські панкейки можуть з легкістю замінити традиційні млинці на сніданок чи десерт, а їхній смак точно припаде до душі і дорослим, і малим. Ловіть простий рецепт японських панкейків, який може повторити кожен.

Японські панкейки – це дуже повітряні та ніжні оладки, які не вимагають багато зусиль, зате урізноманітнять будь-який сніданок. Їх також можна подавати замість десертів, а також доповнювати будь-якими фруктами, ягодами, джемами і навіть робити солоними.

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Рецепт японських панкейків:

Інгредієнти:

  • Борошно (100 г)
  • Яйця (2 штуки)
  • Молоко або вода (100 мл)
  • Цукор (2 столові ложки)
  • Розпушувач (1 пакетик або 1 чайна ложка)
  • Ванільний цукор (1 пакети)
  • Сіль (дрібка)

Як приготувати пишні японські панкейки:

  • Відділити жовтки від білків. Жовтки збити з молоком (або водою) та ванільним цукром.
  • До жовтків додати борошно і розпушувач та змішати до однорідної маси.
  • Білки добре збити з цукром до м'яких піків, а тоді масу повільно та обережно змішати з жовтковою.
  • Розігріти сковороду і перед першими панкейками ледь змастити олією.
  • Викладати тісто обережно, можна у кілька шарів, щоб панкейки були ще пишнішими.
  • Додати на сковороду 1 ложку води та накрити кришкою. З кожного боку готувати по 3-5 хвилини та повторювати лайфхак з водою.
  • Смакувати.

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Джерело: cosmo.com.ua
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