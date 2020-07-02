Яєчня на хмаринці: простий рецепт красивого сніданку

Існує чимало рецептів страв з яєць, але цей зробить навіть традиційну ранкову яєчню чимось особливим. А найприємніше те, що це займе всього 15 хвилин!

Якщо вам набридли омлети, яйця-пашот чи звичайні яєчні, то цей рецепт яєчні на хмаринці точно підкорить ваше серце. Це не лише смачно, а й естетично.

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Простий рецепт пухнастої яєчні-хмаринки

Інгредієнти:

Яйця

Спеції

Олія

Овочі, зелень, сир, бекон (за смаком)

Спосіб приготування:

Відділити жовтки від білків, а білки з сіллю збити до м'яких піків, щоб текстура нагадувала хмаринку.

Додати до білків решту спецій, а також натертий сир чи бекон, чи будь-який інший додаток на ваш смак.

Розігріти духовку до 180-190 градусів.

Викласти білкову суміш на деко, встелене пергаментним папером. Зробити у кожній "хмаринці" невеличку ямку для жовтків.

Відправити у духовку на 5 хвилин.

Як тільки білок став міцнішим, витягнути деко та додати жовтки у ямки. Поставити у духовку ще на 3-5 хвилин.

Смакувати разом з овочами та будь-чим, що подобається.

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