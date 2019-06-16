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Володимир Зеленський пробіг через фонтан в Маріуполі: відеофакт

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Володимир Зеленський пробіг крізь фонтан - фото 1
Володимир Зеленський пробіг крізь фонтан / Кадр з відео

Під час візиту до Маріуполя 15 червня президент України Володимир Зеленський пробіг через працюючий фонтан. Глава держави з посмішкою пронісся крізь струмені води до автомобіля і відразу поїхав.

На ролику, який з'явився в мережі видно, як Зеленський під вигуки натовпу пробігає через фонтан разом з охоронцями. За даними ЗМІ, після цього президент сів у автомобіль і поїхав.

І ще: У кортеж Зеленського додали автомобіль-дублер: фотофакт

Раніше глава держави виступив на Театральній площі з нагоди п'ятої річниці визволення міста від бойовиків "ДНР". Деякі видання відзначили, що таким чином Зеленський втік від натовпу маріупольців, який зібрався навколо нього.

Читайте також: Зеленський категорично прокоментував скасування петиції про свою відставку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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