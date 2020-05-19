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Яскраві речі, які стануть у пригоді цього літа

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Літо - фото 1
Літо / vokrugsveta

Літо 2020 року – час яскравих фарб, експериментів і сміливих образів.

Найбільш модними зараз будуть штани яскравих кольорів.

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Не бійтеся експериментувати з цією деталлю одягу, адже з її допомогою можна перетворити будь-який образ в щось оригінальне і ефектне. Такі штани добре виглядають як з діловими блузами, так і зі звичайними футболками і короткими топами.

Що стосується аксесуарів, варто звернути увагу на різні кольорові окуляри в незвичайних оправах. Чим більше і яскравіше вони будуть, тим краще. Також в моді знову поясні сумки, особливо ті, які блищать, переливаються або прикрашені якимсь незвичайним принтом.

Один з найбільших трендів це різнокольорові шкарпетки з різними принтами. Зараз модно носити шкарпетки так, щоб їх було максимально видно. Комусь ця мода здається дурною, а хтось вважає її веселою і кумедною. Також в тренді оригінальні кросівки з грубою підошвою і незвичайними шнурками.

Яскраві речі, які стануть у пригоді цього літа - фото 404937

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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