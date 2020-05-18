Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+)

  • 33
Модель перевтілилась у Барбі з тату - фото 1
Модель перевтілилась у Барбі з тату / instagram.com/inked.barbie

Красуня з Канади перевтілилась у сучасну версію ляльки Барбі, але з однією відмінністю. Молода блогерка має чимало татуювань, які роблять її справді унікальною. Зацініть!

22-річна Енн-Гаель Кройзер Лузіньян – канадська модель, блогерка та DJ, за якою стежать понад 65 тисяч користувачів в соцмережі Instagram. І це не дивно, адже білявка має зовнішність ляльки Барбі, щоправда, з татуюваннями.

І ще: Сексуальна Кім Кардашян показала реальну фігуру у спідньому (фото)

Кар'єра Енн-Гаель почалась ще у 2017 році, коли вона засвітилась у кількох серіалах та реаліті-шоу. Саме тоді дівчину почали асоціювати з лялькою Барбі. Але білявка вирішила на цьому не зупинятись та перетворила своє тіло у полотно для тату.

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404722

"Мені завжди подобалась стереотипна ідея бути мініатюрною блондинкою з блакитними очима, але цього було недостатньо", – ділиться блогерка.

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404723
Вона також зізналась, що з 13 років почала робити пірсинг, а згодом перейшла і на татуювання. Таким чином вона вирішила поєднати свої два світи: минуле і майбутнє. Зрештою, це справді зробило з Енн-Гаель своєрідний бренд.

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404724

Але зараз вона вважає малюнки на своєму тілі мистецтвом і способом самовираження. І справді, наявність татуювань дозволяє їй поєднувати дві особистості, як розповідає блогерка, – похмуру дівчину та милу Барбі.

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404725

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404726

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404727

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404729

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404728

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404730

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404731

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404732

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404733

Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+) - фото 404734

Джерело всіх фото: instagram.com/inked.barbie

Читайте також: Спокуслива українська чемпіонка показала себе голою: інтимне фото (18+)

Джерело: medialeaks
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4754
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • Вчора, 19:20
  • 916
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 210
Загрузка...
Новини