Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+)

Красуня з Канади перевтілилась у сучасну версію ляльки Барбі, але з однією відмінністю. Молода блогерка має чимало татуювань, які роблять її справді унікальною. Зацініть!

22-річна Енн-Гаель Кройзер Лузіньян – канадська модель, блогерка та DJ, за якою стежать понад 65 тисяч користувачів в соцмережі Instagram. І це не дивно, адже білявка має зовнішність ляльки Барбі, щоправда, з татуюваннями.

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Кар'єра Енн-Гаель почалась ще у 2017 році, коли вона засвітилась у кількох серіалах та реаліті-шоу. Саме тоді дівчину почали асоціювати з лялькою Барбі. Але білявка вирішила на цьому не зупинятись та перетворила своє тіло у полотно для тату.

"Мені завжди подобалась стереотипна ідея бути мініатюрною блондинкою з блакитними очима, але цього було недостатньо", – ділиться блогерка.



Вона також зізналась, що з 13 років почала робити пірсинг, а згодом перейшла і на татуювання. Таким чином вона вирішила поєднати свої два світи: минуле і майбутнє. Зрештою, це справді зробило з Енн-Гаель своєрідний бренд.

Але зараз вона вважає малюнки на своєму тілі мистецтвом і способом самовираження. І справді, наявність татуювань дозволяє їй поєднувати дві особистості, як розповідає блогерка, – похмуру дівчину та милу Барбі.

Джерело всіх фото: instagram.com/inked.barbie

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