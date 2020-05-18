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Українська Кардашян епічно впала з крісла на фотосесії: фото 18+

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Альона Омович - фото 1
Альона Омович / instagram

Українська модель Альона Омович показала результати нової фотосесії. Шанувальники у захваті!

Дівчина любить оголятися на камеру, і не упускає можливості зробити це, а ще вона захоплюється пластичними операціями. Цього разу красуня виставила на показ публіки результати нової фотосесії, і свого епічно падіння.

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Як видно, на першому фото Альона еротично позує у незвичайному кріслі на тлі фантастичного морського пейзажу за вікном. На ній сексуальна чорна білизна, яка підкреслює ідеальне тіло. На другому знімку поза моделі не менш сексуальна, вона також гарно позує, а ось на третьому фото дівчина епічно падає з крісла, задерши ноги.

Фоловери не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки, коментуючи її фігуру і не тільки. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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