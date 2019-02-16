Яскраві дівчата з Freedom Jazz підірвали Нацвідбір 2019

Останніми у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення виступили епатажні дівчата з Freedom Jazz. Красуні вразили яскравим і веселим номером до пісні Cupidon.

Сергій Притула після виступу дівчат пожартував, що Купідон уже влучно вистрелив в одну з учасниць. Так, це те, що ви подумали. Одна з солісток зараз при надії. Вона очікує на маленького купідончика.

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Але він зауважив, що у травні цього животика – справжньої родзинки номера – вже не буде. Що ж будуть робити дівчата? Андрій Данилко пожартував, що може поділитися з ними подушкою.

Солістка Freedom Jazz чекає на хлопчика

Також Данилко додав, що дуже радий бачити Freedom Jazz на Нацвідборі. Крім того, він похвалив їх за виконання власної пісні. Зазвичай дівчата виконують кавери.

Джамала похвалила професіоналізм і артистизм дівчат. Вона наголосила, що просто не може аплодувати сидячи, коли перед нею співає дівчина на восьмому місяці вагітності.

Дивитися онлайн виступ Freedom Jazz – Cupidon у другому півфіналі:

А вам сподобався запальний номер дівчат?

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