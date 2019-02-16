KAZKA – Apart: виступ у відборі Євробачення 2019 розчарував мережу

Гурт KAZKA другий рік поспіль бореться за путівку на Євробачення. У 2019-му головні хітмейкери країни виконали англомовну пісню "Apart". Глядачі та судді з нетерпінням очікували виступу музикантів наживо – дивіться, що з цього вийшло!

У минулому Нацвідборі солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька не зуміла вразити "живим" виконанням пісні, тож і напередодні цьогорічного конкурсу артистку критикували за "фальшивий" спів. Чи зуміла впоратися KAZKA в 2019-му?

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За словами членів журі, цьогоріч музиканти зуміли показати високий рівень. Джамала, яка того року розкритикувала вокал Саші Зарицької, зізналася, що страшенно хвилювалася за виконавицю, від чого в неї аж спітніли долоні. "Ти виросла, як виконавиця! Я дуже переживала за твій виступ. На мій погляд, сьогодні все вдалося", – прокоментувала виступ KAZKA переможниця Євробачення 2016.

Євген Філатов також похвалив гурт, порівнявши конкурсну пісню із хітом "Плакала". При цьому він зазначив, що все ж почув хвилювання в голосі Саші. "Ви впоралися добре", – резюмував Maneken. Найбільше номер музикантів сподобався Андрію Данилко. "Це – успіх. Це самобутній колектив. Я вами дуже пишаюся. Минулого відбору я сказав, що ви "зелені", але цього разу все чудово", – наголосив він.

Дивитися онлайн виступ KAZKA – Apart у другому півфіналу:

Натомість думка користувачів мережі цілком відрізняється від коментарів журі. Глядачі розчаровані виступом KAZKA наживо: "Жахливий вокал", "Співає дуже фальшиво", "Ганьба", "Наживо їй краще співати"... А вам сподобався номер гурту?

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