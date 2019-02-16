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Нацвідбір на Євробачення 2019

Нацвідбір на Євробачення: LAUD і Притула показали погляд мачо

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LAUD у другому півфіналі відбору - фото 1
LAUD у другому півфіналі відбору

Український артист LAUD (Влад Каращук) другий рік поспіль виступив у Нацвідборі на Євробачення 2019 і вже започаткував нову традицію разом із Сергієм Притулом. Зацініть!

На відміну від попереднього Нацвідбору, цьогоріч LAUD прийшов на конкурсу з україномовною піснею "2 дні". Виконавець продемонстрував чудовий вокал, а ще виконав уже традиційний ритуал разом із ведучим Сергієм Притулою.

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Як і в Нацвідборі на Євробачення 2018, LAUD та Сергій Притула показали знаменитий "погляд мачо". І в запеклому батлі виграв ведучий. Саме харизми, на думку Притули, не вистачило виконавцю як минулого року, так і цього.

Натомість усі судді відзначили ідеальний вокал Влада. "Але ж ти круто співав! У мене були мурахи, я відчувала кожну ноту. Цей рік пішов тобі на користь", – зазначила Джамала. Водночас вона висловила побоювання щодо самого конкурсного синглу: "Я не знаю, як буде слухатися ця пісня на сцені Євробачення".

Євген Філатов порадив учаснику попрацювати над хореографією та, як і Андрій Данилко, похвалив чудове "живе" виконання.

Дивитися онлайн виступ LAUD – 2 дні у другому півфіналу:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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