Яскрава та смачна: неймовірна користь хурми

Окрім прекрасного смаку, хурма ще й має неймовірну користь. Детальніше дізнаєтеся з пояснень лікаря-дієтолога Наталії Денисової.

Омолоджуючий ефект

Хурма багата на антиоксиданти, в тому числі на бета-каротин. Ця мікрочастинка допомагає організму підтримувати гостроту зору і свіжість шкіри. А в одній хурмі може бути до 20% необхідної дози бета-каротину на добу. Це не означає, що варто з'їдати в один присід цілих п'ять фруктів, ні. Достатньо навіть одного, але рівень вітамінів в організмі значно зросте.

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Підтримка серця

Якщо ви ще не їли хурму, то пора почати. Мікроелементи, що містяться у фрукті, стимулюють кровообіг на периферії, перешкоджає утворенню тромбів і бляшок холестеринів. Також хурму рекомендують вживати тим, хто страждає від підвищеного тиску.

Багато цукру

З одного боку, цей пункт може виглядати лячно, особливо для діабетиків. І так, людям, у яких в крові підвищений рівень цукру, хурму слід вживати особливо обережно. Фрукт дуже багатий на моно- і дисахариди. Але якщо навіть діабетик з'їсть не надто стиглу, вельми терпку хурму, погано на організм це не вплине.

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