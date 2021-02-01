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Які продукти повинні бути у раціоні жінок після 40

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Що потрібно їсти після 40 років - фото 1
Що потрібно їсти після 40 років

З віком жінкам варто особливо уважно ставитись до свого раціону, адже від нього залежить, чи вдасться продовжити молодість та підтримувати здоров'я. Експерти розповіли, які продукти варто їсти регулярно всім представницям прекрасної статі після 40.

Дієтологи назвали смаколики, які потрібно внести у раціон жінкам у віці від 40 років. Серед них опинився шпинат, який багатий на магній та полегшує симптоми ПМС. До того ж, він дозволяє контролювати рівень цукру в крові, позитивно впливає на міцність кісток та зміцнює імунітет.

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Також серед продуктів опинилось і насіння льону, яке часто недооцінюють. Цей продукт містить чимало омега-3 жирних кислот, тож захищає серцево-судинну систему, а також нормалізує роботу кишківника. До слова, ним можна замінити чіа.

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Звичайні помідори також не вважають чимось особливим, але вони багаті на лікопен, речовину, яка знижує ризики розвитку раку грудей та серцевих недуг. Також регулярне вживання помідорів дозволяє знизити рівень шкідливого холестерину.

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Журавлина не лише доповнить десерти у спекотний сезон, а й зміцнить імунітет завдяки великій кількості антиоксидантів. Овес також часто ігнорують у раціоні, але він здатен покращити обмін речовин, контролювати артеріальний тиск та навіть покращувати настрій.

Які продукти повинні бути у раціоні жінок після 40 - фото 445826

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Джерело: newsyou.info
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