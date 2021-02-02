Дієтолог розповіла, чому в раціоні обов'язково потрібні жири

Часто, прагнучи схуднути, дівчата і хлопці, вибирають для себе дієту з обмеженням жиру. Однак таким чином, вони не дають своїм клітинам нормально функціонувати.

Про це на своїй сторінці в Інстаграмі повідомляє дієтолог Світлана Фус. Світлана вирішила присвятити новий пост про харчування жирам, і розповісти все про те, чому вони обов'язково мають бути присутніми в нашому харчуванні.

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Жири виконують багато функцій в нашому організмі. Вони захищають всі структури життєзабезпечення, які є всередині клітини, від впливу шкідливих речовин, і забезпечують її здоров'я. Виходить, що якщо організм недоотримує потрібну кількість жирів, то в наші клітини насилу надходять мінерали і вітаміни, що не дає їм нормально функціонувати.

Також, жири допомагають нам дихати. Вони допомагають підтримувати альвеоли, в яких міститься повітря, в розправленому стані, щоб ми могли дихати. ⁣Ще жири допомагають тримати в тонусі рівень холестерину в організмі, який своєю чергою підтримує вироблення статевих гормонів. Якщо жирів в харчуванні не вистачає, порушується синтез тестостерону у чоловіків і естрогенів у жінок.

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