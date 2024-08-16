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Ярослава Магучіх переказала мільйон гривень призових з Олімпіади-2024 на допомогу тваринам
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Українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх переказала українським зоозахисникам один мільйон гривень зі своїх призових на Олімпійських іграх-2024.
Про це повідомила організація UAnimals на своїй сторінці в Instagram.
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Один мільйон власних призових спортсменка виділила на допомогу тваринам: пожертвувала гроші на рахунки організації UAnimals та чотирьох притулків. Ярослава зазначила, що її домашній улюбленець також був взятий з притулку, тож допомога тваринам має для неї важливе значення.
Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного, – пояснила Магучіх. – Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину – врятуйте.
Легкоатлетка додала, що її "золото" на Іграх у Парижі стало можливим завдяки Збройним силам України та волонтерам, а також зусиллям її команди. Тому вона збирається переказати частину грошей на допомогу ЗСУ та у фонд психологічної підтримки.
Сьогодні я маю можливість віддячити своїй команді, українцям і захисникам за мою підготовку і підтримку на шляху до олімпійського золота, – написала спортсменка в Instagram. – Тому частину грошей, які отримає кожен призер та чемпіон Олімпійських ігор, я віддам на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки й невеличку частинку – на допомогу притулкам та тваринкам з окупованих територій.
Окрім цього українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх переказала 500 тисяч гривень патронатній службі "Янголи Азову". Вони спрямували отримані кошти на оплату лікування військових із важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.
Гроші – ніщо порівняно з тим, що ми пройшли з командою. І ніщо порівняно з тим, скільки для нас роблять ЗСУ та волонтери, щоб ми жили в незалежній та вільній країні. І якщо я можу використати їх таким чином, я це зроблю, – зазначила вона.
22-річна Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка Парижа-2024 зі стрибків у висоту. За "золото" змагань у Франції легкоатлетка отримала 175 тисяч доларів, що еквівалентно 7.2 мільйона гривень.
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