Бігунка з Великої Британії подолала марафон Олімпіади-2024 зі зламаною ногою

На Олімпіаді-2024 на марафонській дистанції усього перетнути фінішну межу змогли 80 легкоатлеток, тоді як 11 не завершили забіг. Серед 80 спортсменок, що подолали 42 кілометри траси, – 31-річна британка Гарві, яка фінішувала 78-ю з особистим рекордом сезону.

Британська бігунка Роуз Гарві пробігла жіночий марафон на Олімпійських іграх-2024 зі зламаною ногою. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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В дописі спортсменка розповіла, що відчувала дискомфорт у стегні ще під час тренувань, але сподівалась, що зможе без проблем подолати дистанцію. Однак під час марафону Харві все ж не уникла травми.

Тренування були фантастичними, але потім у мене з’явилося напруження в стегні. Ми всі були оптимістично налаштовані, що трохи адреналіну в день гонки допоможуть пробігти марафон, – написала Гарві.

Пробігши пару миль [близько 3 км], я швидко зрозуміла, що цього не станеться. Подальша [дистанція] була болісною битвою. Виявилося, у мене стався стресовий перелом стегнової кістки. У будь-якій іншій гонці я б зупинилася, і було стільки моментів, коли я думала, що не можу зробити більше кроку. Спуски були пеклом, – розповіла спортсменка.

Однак 31-річна британка змогла фінішувати. Вона написала, що хотіла здійснити свою мрію та пробігти марафон на своїх дебютних Олімпійських іграх.

Незважаючи на те, що більшість моїх цілей у гонці стала недосяжна, все ще залишалася крихітна частина моєї олімпійської мрії, яку я могла втримати – і це було завершення олімпійського марафону. Я не могла здатися. Постійно казала собі посміхатися, вбирати енергію неймовірного натовпу і просто переставляти одну ногу на іншу. Це те, що я ніколи не забуду — участь в Олімпійських іграх. Можливість розділити гонку з багатьма моїми чудовими друзями та сім’єю означало для мене все, – додала Гарві.

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