Коміку та військовому Віктору Розовому вставили титанову пластину в череп після поранення

Український комік Віктор Розовий, відомий участю в популярному гумористичному шоу "Ліга Сміху", поділився новинами про свій стан здоров'я після тяжкого поранення. Військовий повідомив, що йому вставили титанову пластину в череп.

Гуморист Віктор Розовий продовжує відновлюватись після важкого поранення. У своїх соцмережах він розповів про операцію, яку йому провели.

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Зірці "Ліги Сміху" Віктору Розовому провели чергову операцію. Чоловікові зробили реконструкцію черепа та вставили туди титанову пластину.

Шрамів не додалось. А заліза в голові побільшало, – зазначив гуморист.

Комік поділився фото з лікарняної палати та показав, як йому підбирали титанову пластину й опублікував фото 3D знімка голови.

Нагадаємо, що 35-річний комік і колишній учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий, який воює в складі з 3-ї окремої штурмової бригади, отримав важке осколкове поранення голови повідомила його дружина Ольга в інстаграмі. За її словами, Розового травмували 21 березня під час виїзного завдання., а медики і рідні два тижні робили все, аби Віктор подолав період важкого стану.

У липні 2024 року Розовий вперше показав наслідки важкого поранення. На оприлюдненій у соцмережах світлині можна побачити чималий слід на голові, який з'явився внаслідок потрапляння уламку. Також довкола видно декілька шрамів.

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