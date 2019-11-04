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Яременко в кімнаті збочень: секс-скандал з нардепом висміяли у кумедних мемах

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Меми про Яременка - фото 1
Меми про Яременка

Уже кілька днів не сходить з уст українців тема про вульгарні витівки Богдана Ярмоленка у стінах Верховної Ради. Прямо на робочому місці нардеп від партії "Слуга народу" вів інтимне листування з повіями, що стало приводом для мемів у соцмережах.

Так, в об'єктив камер потрапила пікантна переписка Богдана Яременка з дівчатами, в якій видно, що народний обранець питав розцінки за інтимні послуги, а також уточнював місце проведення зустрічей.

Тут більше: 100 доларів за годину: як нардеп від Слуги народу замовляв інтимні послуги в Раді (18+)

Але ж реакція користувачів соцмереж виявилася практично миттєвою і вони висміяли нардепа кумедними фотожабами:

Яременко в кімнаті збочень: секс-скандал з нардепом висміяли у кумедних мемах - фото 365803
Яременко в кімнаті збочень: секс-скандал з нардепом висміяли у кумедних мемах - фото 365804

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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