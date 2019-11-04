Яременко в кімнаті збочень: секс-скандал з нардепом висміяли у кумедних мемах

Уже кілька днів не сходить з уст українців тема про вульгарні витівки Богдана Ярмоленка у стінах Верховної Ради. Прямо на робочому місці нардеп від партії "Слуга народу" вів інтимне листування з повіями, що стало приводом для мемів у соцмережах.

Так, в об'єктив камер потрапила пікантна переписка Богдана Яременка з дівчатами, в якій видно, що народний обранець питав розцінки за інтимні послуги, а також уточнював місце проведення зустрічей.

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Але ж реакція користувачів соцмереж виявилася практично миттєвою і вони висміяли нардепа кумедними фотожабами:

Богдан Яремёнко заявил, что когда он листал фотографии проституток в своём смартфоне во время заседания Верховной Рады, он просто проверял, как работают журналисты, а не искал женщину на вечер. Более того, его жена позвонила ему и поблагодарила за это. pic.twitter.com/EPs6ZevSkO — Запоріжжя NOW (@ZaporizhzhiaNOW) October 30, 2019

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