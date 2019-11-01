У Слузі народу хочуть легалізувати проституцію

Нардеп від фракції Слуга народу Микита Потураєв виступив за легалізацію проституції.

"Існує підтверджена статистика, що в таких країнах, як наша, – країнах третього світу – тільки легалізація секс-послуг дозволяє стабілізувати темпи поширення ВІЛ/СНІДу. Тому що тоді ми контролюємо цей процес, а зараз ми не контролюємо. У нас навіть немає, щоб ви розуміли, верифікованої інформації про кількість співробітниць у цій сфері і співробітників. У нас накладається історія з ін'єкційною наркоманією з історією з проституцією", – сказав Потураєв.

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Політик зазначив, що питання проституції не є актуальним, а парламент не підтримає відповідний законопроєкт. "Законопроєкт такий існує насправді. Він недосконалий, але з ним можна працювати. Я просто не впевнений, що з таким ставленням до цих питань ми його приймемо, що ми його навіть почнемо розглядати... Якщо ми щось не зробимо з цим ринком, то у нас постійно будуть проблеми", – підкреслив він.

Нагадаємо, журналісти спіймали іншого "слугу народу" Яременка на листуванні з повією, коли вони обговорювали умови зустрічі. Сам депутат заявив, що це була нібито спеціально влаштована ним провокація проти журналістів.

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