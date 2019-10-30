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100 доларів за годину: як нардеп від Слуги народу замовляв інтимні послуги в Раді (18+)

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Богдан Яременко - фото 1
Богдан Яременко / iamir

Народного депутата від "Слуги народу" Богдан Яременко підловили за інтимною перепискою. Нардеп під час засідання у Верховній Раді домовлявся із повією про інтимні послуги.

Народний обранець Богдан Яременко на робочому місці встиг відвідати чат онлайн-знайомств і обговорити з дівчиною деталі майбутньої зустрічі. Пікантне листування 48-річного екс-дипломата в сесійній залі потрапила в фотооб'єктиви журналістів. Знімок був зроблений в середу, 30 жовтня. Медійники помітили, що у нардепа в смартфоні є цілих два чати з інтим-знайомствами.

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Так, Яременко під час голосування знайомився з анкетою якоїсь 32-річної Аліни, яка коротко перерахувала свої переваги: секс, зустріч, побачення. Потім депутат почав особисту переписку, попросивши дівчину назвати умови зустрічі з нею.

"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", – відповіла вона.

100 доларів за годину: як нардеп від Слуги народу замовляв інтимні послуги в Раді (18+) - фото 364811

100 доларів за годину: як нардеп від Слуги народу замовляв інтимні послуги в Раді (18+) - фото 364812

100 доларів за годину: як нардеп від Слуги народу замовляв інтимні послуги в Раді (18+) - фото 364813

Після того, яка історія набула розголосу у мережі та з'явилися знімки переписки, Богдан Яременко поспішив спростувати факти, написавши на своїй сторінці у Facebook, що таким чином вирішив спровокувати журналістів, а вони попалися.

100 доларів за годину: як нардеп від Слуги народу замовляв інтимні послуги в Раді (18+) - фото 364814

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Джерело: bykvu
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