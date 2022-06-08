Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Французький інженер сканує історичні пам'ятки, які зруйнували російські окупанти

  • 60
Французький інженер сканує історичні пам'ятки, які зруйнували російські окупанти - фото 1

Емануель Дюран, французький інженер, допомагає українським архітекторам відтворити у 3D-просторі історичні пам’ятки, зруйновані під час війни, яку розв'язала росія на території України. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Видання Le Figaro розповідає, що інженер з Франції Еммануель Дюран працює на волонтерських засадах. Він, за допомогою сучасних технологій, відтворює у 3D-просторі та сканує історичні будівлі в Україні, які понищила російська армія.

І ще: Канцлер Австрії розповів, чи можливий швидкий вступ України в ЄС

Француз допомагає українським архітекторам, інженерам, експертам з історичного будівництва зберегти пам'ять про зруйновані історичні пам'ятки – він використовує камеру та сканер і з точністю до міліметра відтворює зруйновані будівлі. Видно навіть сліди від уламків, діри від бомб тощо.

Еммануель Дюран вже опрацював пожежну частину в Харкові та будівлю економічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна. У роботі також перебуває відтворення зруйнованих будівель у Києві, Харкові, Львові та Чернігові.

Французький інженер сканує історичні пам'ятки, які зруйнували російські окупанти - фото 507087

До теми: В Україні презентували концепт електроавтомобіля зі швидкою заміною акумуляторів

пропозиції партнерів
Новини