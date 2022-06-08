Французький інженер сканує історичні пам'ятки, які зруйнували російські окупанти

Емануель Дюран, французький інженер, допомагає українським архітекторам відтворити у 3D-просторі історичні пам’ятки, зруйновані під час війни, яку розв'язала росія на території України. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Видання Le Figaro розповідає, що інженер з Франції Еммануель Дюран працює на волонтерських засадах. Він, за допомогою сучасних технологій, відтворює у 3D-просторі та сканує історичні будівлі в Україні, які понищила російська армія.

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Француз допомагає українським архітекторам, інженерам, експертам з історичного будівництва зберегти пам'ять про зруйновані історичні пам'ятки – він використовує камеру та сканер і з точністю до міліметра відтворює зруйновані будівлі. Видно навіть сліди від уламків, діри від бомб тощо.

Еммануель Дюран вже опрацював пожежну частину в Харкові та будівлю економічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна. У роботі також перебуває відтворення зруйнованих будівель у Києві, Харкові, Львові та Чернігові.

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