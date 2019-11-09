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Японкам забороняють на роботі носити окуляри
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У соцмережах Японії набирає обертів протест проти заборони з боку керівництва компаній носити окуляри жінкам. Керівники вважають, що окуляри заважають спілкуванню з клієнтами.
Жінки, що працюють в різних сферах, заявили про заборону з боку керівництва компаній одягати окуляри на робочому місці через "холодний образ жінки в окулярах", який нібито заважає спілкуванню з клієнтами.
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У зв'язку з протестом, хештег #glassesareforbidden (окуляри заборонені) набрав популярність в місцевих соцмережах під іронічними мемами і статтями про застарілість поглядів японських керівників компаній.
Відзначається, що з подібними обмеженнями стикалися представниці різних сфер діяльності. При цьому заборона торкнулася тільки жінок, чоловіки про подібні обмеження жодного разу не заявляли. Вважається, що окуляри залишають враження про працівниць, як про холодну особистість за скляним бар'єром.
Японки стверджують, що начальниками керують старі японські принципи про роль жінок, що змушує їх примушувати дівчат виглядати певним чином, через те, що це нібито може вплинути на доходи компанії.
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