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В Японії продали найдорожчого сніжного краба у світі: названа ціна

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Найдорожчий у світі краб - фото 1
Найдорожчий у світі краб / Twitter

На аукціоні в префектурі Тотторі в Японії за снігового краба заплатили найвищу вартість з коли-небудь зареєстрованих.

Найдорожчий у світі сніжний краб виявився самцем вагою 1,2 кг і шириною 14,6 см. За нього заплатили 46 тисяч доларів. Примітно, що попередній ціновий рекорд на снігового краба, зареєстрований книгою рекордів Гіннеса, нижчий більш ніж у два рази – 18 тисяч доларів.

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Після продажу найдорожчого у світі краба подадуть в одному з ресторанів Гінза, фешенебельного району Токіо.

У середу, 6 листопада, в Японії стартував сезон вилову крабів. Попри те, що в перші дні торгів ціни на улов завжди високі, покупці воліють викуповувати саме перший улов.

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Джерело: cnn
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