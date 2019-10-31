Що чекає на туриста, котрий сфотографував гейшу в Японії

У популярному серед туристів японському місті Кіото заборонили фотографувати гейш. До введення заборони владу спонукали скарги представниць цієї професії. Їх обурювала поведінка нахабних туристів, котрі намагалися "спіймати" в об'єктив панянок.

Влада історичного району Гіон у Кіото вжила кардинальних заходів, покликаних упоратися з поганою поведінкою туристів.

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Річ у тім, що ця частина міста – справжня туристична визначна пам'ятка завдяки традиційним кам'яним тротуарам, ресторанам і чайним домівкам. До того ж у Геоні проживає велика кількість гейш, а також їхніх учениць майко. Саме вони останнім часом скаржилися на численних туристів, які без дозволу намагалися їх сфотографувати, а іноді і схопити за кімоно або прикраси. В результаті такого зневажливого поводження гостей міста Асоціація жителів і власників магазинів у районі Гіон ввела абсолютну заборону на фотографування на всіх вулицях району.

За словами голови асоціації Міміко Такаясу, заборону ввели для збереження традиційної атмосфери Гіона. Ті, хто не підкориться, повинні будуть заплатити штраф у розмірі 10 000 ієн (близько 100 доларів). Крім того, туристів попереджають про наявність відеокамер на вулицях: вони дозволять вичислити всіх порушників нового закону. Правда, поки залишається неясним, кому доручать забезпечувати дотримання правил і збирати штрафи, а також куди надійдуть зібрані кошти.

Місцеві гейші потерпають від надокучливих туристів

Гіон – не єдиний міський район у світі, який намагається або вже заборонив фотозйомку на своїх вулицях. Останнім часом жителі лондонського Ноттінг Хілла благають туристів припинити робити селфі біля порогів їхніх будинків. Цей район шалено популярний серед блогерів завдяки своїм мальовничими вуличками.

Постійне позування перед вікнами бісить і жителів вулиці Кремьє у Парижі. Район з красивими старовинними будинками і барвистими фасадами також став шалено популярним у любителів селфі. Парижани вже звернулися до місцевої влади з проханням офіційно заборонити фотозйомку на вулиці.

На грецькому острові Родос два роки тому через вульгарну фотосесію молодят узагалі ввели заборону на проведення весільних церемоній іноземних пар.

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