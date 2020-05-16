Японець перетворює повітряні кульки на витвори мистецтва

Японський художник Масаеші Мацумото зумів довести, що з повітряних кульок можна робити справжні витвори мистецтва.

Існує думка, що повітряні кулі – розваги для дітей, однак роботи цього майстра змушують задуматися про те, що кулі можуть застосовуватися і в мистецтві.

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Ось уже протягом десяти років майстер робить з повітряних кульок складні скульптури. Кожна з його робіт повністю складається з повітряних куль, а на одну скульптуру він витрачає від двох до шести годин.

Пропонуємо вашій увазі одні з найбільш чарівних надутих скульптур тварин і комах, яких показав в незвичайному вигляді японський художник.

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