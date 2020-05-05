Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+)

Австралійський фотограф показує особливу привабливість жінок через камеру, і ці кадри поєднують естетику та відвертість. Тут спекотно!

Знайомтесь, Алан Чау (Alan Chau) – талановитий фешн-фотограф, який мешкає і працює в австралійському місті Перт. Головними зірками його робіт є саме жінки і частенько майже без вбрання. А особливою родзинкою є ностальгійний стиль з ретро-кольорами та плівковими відтінками.

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"Я вважаю, що жіноча краса може бути просто. Мені подобається працювати з нерафінованою вродою і знаходити у ній автентичність", – ділиться Алан. Хлопець також розповідає, що дозволяє моделям робити на зйомках все, що їм заманеться, тож виходять доволі природні відверті фотографії. І з цим не посперечаєшся:

Джерело всіх фото: instagram.com/alanchau.foto

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