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Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+)

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Фотограф показує відверту красу жінок - фото 1
Фотограф показує відверту красу жінок / instagram.com/alanchau.foto

Австралійський фотограф показує особливу привабливість жінок через камеру, і ці кадри поєднують естетику та відвертість. Тут спекотно!

Знайомтесь, Алан Чау (Alan Chau) – талановитий фешн-фотограф, який мешкає і працює в австралійському місті Перт. Головними зірками його робіт є саме жінки і частенько майже без вбрання. А особливою родзинкою є ностальгійний стиль з ретро-кольорами та плівковими відтінками.

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"Я вважаю, що жіноча краса може бути просто. Мені подобається працювати з нерафінованою вродою і знаходити у ній автентичність", – ділиться Алан. Хлопець також розповідає, що дозволяє моделям робити на зйомках все, що їм заманеться, тож виходять доволі природні відверті фотографії. І з цим не посперечаєшся:

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402008

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402014

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402015

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402016

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402017

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402018

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402019

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402020

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402021

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402022

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402023

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402024

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402025

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402026

Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+) - фото 402027

Джерело всіх фото: instagram.com/alanchau.foto

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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