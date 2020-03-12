Японці створили футболки, які збільшують груди, але є один нюанс (фото)

Японський бренд одягу вирішив зробити подарунок всім жінкам, яка скаржаться на надто малий розмір бюсту. Нова серія футболок дозволить виправити ситуацію, хоча й ненадовго.

Бренд ekoD Works показав нову лінійку жіночок футболок, які візуально збільшують об'єм грудей. Весь секрет в оптичній ілюзії, яка дозволяє без пластики та пуш-апу отримати більший бюст. За це можна подякувати незвичайному принту у вигляді білої сітки на теплому фоні. До слова, виглядає так реалістично, що одразу важко помітити підступ.

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Щоправда, довго обманювати себе та оточення не вийде, адже достатньо змінити ракурс, щоб розвіяти "чари" бренду.

"Це перша шовкова футболка з принтом з серії. Ви можете оцінити два кольори: чорний та темно-синій або ж зовсім скоро приміряти нашу білу футболку. Випуск нового одягу з ілюзією запланований на середину квітня", – діляться дизайнери, а в мережі все оцінили всі переваги креативного вбрання.

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