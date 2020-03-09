Крихітний топ без спіднього: Міс Всесвіт 2012 показала новий спокусливий тренд

Популярна модель Олівія Калпо не дарма стала найкрасивішою на конкурсі "Міс Всесвіт 2012" і досі з легкістю б здобула перемогу, адже виглядає чудово і не соромиться це демонструвати. Нещодавно дівчина нагадала про тренд крихітних топів, які ледве прикривають бюст.

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Нещодавно Олівія вирішила похизуватись формами та повернути популярністю тренду на крихітні топи. Звісно ж, їх носять без спіднього, що й продемонструвала модель.

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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