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Крихітний топ без спіднього: Міс Всесвіт 2012 показала новий спокусливий тренд

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Олівія Калпо похизувалась бюстом - фото 1
Олівія Калпо похизувалась бюстом

Популярна модель Олівія Калпо не дарма стала найкрасивішою на конкурсі "Міс Всесвіт 2012" і досі з легкістю б здобула перемогу, адже виглядає чудово і не соромиться це демонструвати. Нещодавно дівчина нагадала про тренд крихітних топів, які ледве прикривають бюст.

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Нещодавно Олівія вирішила похизуватись формами та повернути популярністю тренду на крихітні топи. Звісно ж, їх носять без спіднього, що й продемонструвала модель.

Крихітний топ без спіднього: Міс Всесвіт 2012 показала новий спокусливий тренд - фото 391054

Крихітний топ без спіднього: Міс Всесвіт 2012 показала новий спокусливий тренд - фото 391055

Крихітний топ без спіднього: Міс Всесвіт 2012 показала новий спокусливий тренд - фото 391056

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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