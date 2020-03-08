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Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
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Навряд чи існує взуття, яке популярніше і зручніше, ніж кросівки. Це взуття чоловіки сьогодні носять практично з усім, починаючи від спортивних штанів та джинсів і закінчуючи класичним костюмом. Тому у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, які кросівки вибрати на весні 2020.
У новому весняному сезоні чоловічі кросівки демонструють досить норовливий характер. Дизайнери розробили моделі кросівок, в які внесли максимальну різноманітність у вигляді всіляких фактур, перфорацій, ремінців та металізованих вставок. Проте, попри це, мінімалізм та естетичний вигляд досі залишаються у тренді. Кросівки настільки популярні, що їх носять всі, завжди і всюди. Тож розповідаємо, на які кросівки варто звернути увагу модникам цієї весни.
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За опитуваннями спеціальних агенств, в Україні понад 75% чоловіків стежать за модою. І понад 82%, вважають за краще носити спортивне взуття, зокрема кросівки.
Білі мінімалістичні кросівки
Білі кросівки б'ють всі рекорди продажів і така покупка цілком виправдовується тим, що за допомогою білого спортивного взуття чоловік виглядає цікаво і привабливо. Білий колір найкраще підкреслює чоловічий комплект одягу і його простіше комбінувати з чим завгодно.
Тож чисті, класичні та мінімалістичні кросівки – must-have у чоловічому гардеробі. Одягай їх з дорогим костюмом або поєднуй зі спортивним повсякденним образом. А з джинсами як завжди отримаєш безпрограшний варіант. Величезний плюс – вони завжди доступні на ринку.
Кросівки нюдових та пастельних відтінків
Ніжні, спокійні кольори, які часто зливаються з кольором шкіри – однозначні фаворити моди у 2020 році. Повсякденного взуття це також стосується. Кросівки і кеди тілесного кольору, м'ятні, стримано-блакитного кольору та бузкові моделі добре впишуться практично в будь-який образ і не будуть притягувати до себе зайву увагу, дозволивши зробити акцент на інших деталях гардероба.
Кросівки-шкарпетки
Свого часу модель з чорного трикотажу на білій товстій підошві подарував світові іспанська модний будинок Balenciaga. Сьогодні цей футуристичний гібрид кросівок і обтягуючих шкарпеток можна зустріти де завгодно. Вони фігурують і на модних показах, і серед молодіжних брендів мас-маркету.
Від класичної чорно-білої гами виробники давно пішли далі. Сучасні "шкарпетки" бувають червоними, рожевими, нюдовими, в горошок і в стилі мілітарі.
До речі, за рахунок того, що "шкарпетки" обтягують щиколотку, ноги в такому взутті виглядають помітно тоншими і стрункішими.
Вічна класика від New Balance, Adidas, Nike, Vans та Converse
Вибираючи класику, важко помилитися. Більшість трендів згодом будуть виходити з моди, але класика буде жити. Такі бренди, як Vans, Converse, Nike і Adidas вже десятиліттями пропонують класичні силуети. Чорно-білі пари ідеально поєднуються з повсякденним одягом.
75% споживачів купують кросівки заради естетики і повсякденного комфорту, а зовсім не для того, щоб ходити в них на фітнес чи воркаут. У цьому сенсі класичні моделі типу Adidas Superstar, New Balance 574, Puma Suede, Converse, Nike Air залишаються поза конкуренцією.
Сміливе поєднання кольорів
Кольорових кросівок боятися – модним не бути. У цьому впевнений популярний дизайнер Вірджил Абло. І цьогоріч у тренді є кросівки від компанії-експериментатора Nike. Так, модель Nike SB Dunk Low в домінуючих помаранчевих і синіх тонах і подвійною шнурівкою – відмінний вибір на весну-літо 2020 року.
А "Кросівками року" вже називають Sacai Waffle LDV із замші, шкіри і легкої напівпрозорої сітки. Вони оригінальним чином зберігають естетичну витонченість, попри психоделічний дизайн і вінтажну колірну палітру 70-х років.
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