Яку їжу краще не поєднувати з кавою

Деякі продукти харчування краще не запивати кавою, адже це призводить до несприятливих процесів в роботі організму.

До такого висновку прийшли дослідники з США.

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Досліди наукових фахівців показали: якщо пити каву після жирних страв, то це сприяє різкому зростанню рівня цукру в крові. Навіть у здорової людини рівень цукру в крові різко підскакує після того, як вона почастувалася жирною їжею. Якщо ж запити свій обід кавою, рівень цукру підвищується вдвічі.

Спостерігаючи за учасниками експерименту, дослідники встановили: жирна їжа підвищує рівень цукру в крові здорової людини на 32%. Якщо людина звикла запивати кавою бутерброди, гамбургери або смажену картоплю, рівень цукру в її крові підвищується занадто часто, – це неминуче позначиться на роботі всього організму.

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