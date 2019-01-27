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Яку їжу краще не поєднувати з кавою

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Ви звикли запивати кавою бутерброди? - фото 1
Ви звикли запивати кавою бутерброди? / Telegraph

Деякі продукти харчування краще не запивати кавою, адже це призводить до несприятливих процесів в роботі організму.

До такого висновку прийшли дослідники з США.

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Досліди наукових фахівців показали: якщо пити каву після жирних страв, то це сприяє різкому зростанню рівня цукру в крові. Навіть у здорової людини рівень цукру в крові різко підскакує після того, як вона почастувалася жирною їжею. Якщо ж запити свій обід кавою, рівень цукру підвищується вдвічі.

Спостерігаючи за учасниками експерименту, дослідники встановили: жирна їжа підвищує рівень цукру в крові здорової людини на 32%. Якщо людина звикла запивати кавою бутерброди, гамбургери або смажену картоплю, рівень цукру в її крові підвищується занадто часто, – це неминуче позначиться на роботі всього організму.

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Джерело: forbes
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