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Дієтологи назвали недоліки найпопулярніших дієт

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Деякі дієти не принесуть вам користь - фото 1
Деякі дієти не принесуть вам користь / dietdoctor

Американські дієтологи Ліза Янг і Сандра Дж. Аревало дали інтерв'ю CNN, розповівши про недоліки, які властиві популярним дієтам.

Вони вибрали п'ять найбільш популярних дієт, і на їх прикладі пояснили, чому людям не вдається худнути. Ба більше, вага може збільшуватися.

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Безглютенова дієта. За словами дієтологів, продукти без вмісту глютену часто містять в собі багато солі та цукру, щоб підтримувати смак, який змінюється через вилучення глютену. Таким чином можна легко набрати вагу.

Продукти без глютену часто містять багато солі та цукру - фото 303650
Продукти без глютену часто містять багато солі та цукру / Harvard Health

Дієта з низьким вмістом жиру. Недоліком цієї також популярної дієти є те, що люди, які намагаються обмежити вміст жирних продуктів у раціоні, починають вживати більше їжі. Що не дивно. Жир насичує, а його брак стимулює почуття голоду, організм тим самим намагається компенсувати нестачу "жирних" калорій. Крім того, знежирені продукти часто містять багато цукру.

Мала кількість жирів не дає відчуття насиченості - фото 303652
Мала кількість жирів не дає відчуття насиченості

Дієта з натуральних продуктів. Коли люди відмовляються від оброблених продуктів і переходять на органічну їжу, вони часто не стежать за калоріями, а це серйозний недолік, якщо немає спеціальної мети набрати вагу. Дієтологи відзначили, що десерти з натуральних продуктів часто бувають дуже калорійними.

Органічні продукти можуть сприяти набору ваги - фото 303653
Органічні продукти можуть сприяти набору ваги

Середземноморська дієта. У популярної дієти той же недолік – розслаблення і втрата контролю над калоріями. Експерти нагадали, як легко переборщити, наприклад, з оливковою олією, якою заправляється салат, – така заправка може "потягнути" на 500 калорій.

Прихильники середземноморської дієти не слідкують за калоріями - фото 303655
Прихильники середземноморської дієти не слідкують за калоріями

Вегетаріанська дієта. Типовий недолік цієї дієти – вегетаріанці зловживають хлібом і, в цілому, борошняними виробами, соками, картоплею та іншими продуктами, багатими на вуглеводи. Зайва вага серед них аж ніяк не рідкість.

Вегетаріанці часто зловживають соками та борошняними виробами - фото 303656
Вегетаріанці часто зловживають соками та борошняними виробами

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Джерело: CNN
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