Шеф-кухар Гордон Рамзі розплакався під час одного з шоу (18+)

Гордон Рамзі, шеф-кухар з сімома зірками Michelin і творець "Пекельної кухні", став гостем першого випуску 8 сезону проекту Hot Ones.

Це ток-шоу на YouTube-каналі First We Feast, де ведучий Шон Еванс ставить своїм гостям "гарячі та гострі питання", поки ті пробують "гарячу та гостру їжу". Глядачі довгий час благали, щоб Гордон взяв участь у шоу, і нарешті це сталося.

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Еванс розпитував Рамзі про ресторанну критику, і його кулінарні проекти, поки шеф-кухар перевіряв "на міцність" свої смакові рецептори. За умовами програми, він мав продегустувати курячі крильця з різними соусами, гострота яких збільшується за шкалою пекучості Сковілла. Спершу він тримався, але, коли гострота почала зашкалювати, Рамзі не зміг стримати емоцій.

Це як запхати язик у тарілку з кислотою, – порівняв Гордон, просльозившись і спітнівши.

Спробувавши наступний за гостротою соус, Рамзі згадав пісню Джонні Кеша Ring of Fire, перевіряючи, чи не пропалив він дірку в стільці. Щоб хоч якось полегшити свої страждання, шеф-кухар змащував язик лаймом і намагався заїсти гостроту солодкими пончиками, але це не допомагало.

"Грьобане лайно, як же гаряче", – не витримав Гордон.

Справляючись з пекучими соусами, Рамзі змушений був ще і на питання ведучого відповідати. Наприклад, Еванс запитав Гордона про те, що він думає про різну дику (і трендову) їжу: чорні бургери та морозиво, спагеті-донати, суші-донати і суші-круасани.

Шеф-кухар крізь сльози відповів: "Я люблю японську кухню, але що, чорт забирай, курять ці хлопці?". Такої ж думки він і про всякі дивні вигадки на кшталт лате в авокадо: "Що не так з цими людьми?"

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